Лавров: Польша заинтересована отправить на Украину своих военных как миротворцев НАТО

Глава МИД РФ рассказал о позиции Варшавы по отправке военнослужащих на свои бывшие территории.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Польша заинтересована отправить на Украину собственных военных как миротворцев НАТО. К такому выводу эксперт пришел после официальных заявление от высокопоставленных коллег из Варшавы. Позицией МИД РФ гость программы "Большая игра" поделился в эфире Первого канала. Чиновник заметил, что все западные лидеры исключили вопрос о направлении своих боевых сил в регион конфликта, но при этом направляют Киеву вооружение и технику.

…Кроме Польши, которая устами премьер-министра Моравецкого предложила некую миротворческую операцию на Украине, явно будучи заинтересованной направить туда своих военнослужащих под миротворческими флагами. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр добавил прессе, что мир может представить себе дальнейшее развитие событий о том, как станет "реверберировать историческая реминисценция поляков", когда солдаты окажутся на территории своей бывшей территории, находящейся в западной части современной Украины.

Лавров: Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Москвой по совету США и Британии.

Фото и видео: МИД России

