Лавров: Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Москвой по совету США и Британии

Глава МИД РФ рассказал о том, какие страны дают советы Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Москвой по совету США и Великобритании. Такой информацией чиновник поделился с журналистами Первого канала для передачи "Большая игра". По словам эксперта, лидеры Вашингтона и Лондона призывают украинского коллегу Владимира Зеленского ужесточить свою позицию.

Этот шаг назад или два шага назад были сделаны по совету американских и британских коллег прежде всего, может быть, поляки еще здесь играли какую-то роль, прибалты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел России подчеркнул, что в Стамбуле российские переговорщики впервые получили от украинской стороны предложения за подписью главы делегации. При этом пункты потребовали доработки, но были предварительно позитивно оценены как основные тезисы.

Лавров: Украина отклонилась от нескольких "стамбульских" предложений по договору с РФ.

Фото и видео: МИД России

