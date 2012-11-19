Байден заявил, что на предстоящих выборах на кону демократия

Глава США призвал голосовать за демократов на предстоящих выборах.

Американский президент Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах в местное законодательное собрание на кону у избирателей сейчас находится демократия. Об этом глава государства упомянул в ходе своего выступления на митинге в Вашингтоне. Политик обвинил оппонентов в покушении на демократические устои страны. Спикер отметил, что его администрация и коллеги по партии борются за достоинство, честь, процветание и процесс США, за "душу Америки".

Многое на кону на этих промежуточных выборах: от нашей экономики, безопасности наших улиц до личных свобод, будущего здравоохранения, социального обеспечения... Все это важно. Но кое-что еще поставлено на кон: сама демократия. Джо Байден, президент США

Напомним, что 8 ноября американским гражданам предстоит определить весь состав Палаты представителей и проголосовать за треть Сената. Промежуточные выборы могут лишить членов Демократической партии, представляющей лидера Белого дома Джо Байдена, полного контроля над Конгрессом.

Байден заявил, что стал президентом "этим летом".

Фото и видео: YouTube / ABC News