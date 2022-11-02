Байден заявил, что стал президентом "этим летом"

Глава США несколько раз оговорился в ходе выступления во Флориде.

Американский президент Джо байден в ходе выступления в штате Флорида оговорился, заявив, что он вступил в должность "этим летом". На самом деле действующий лидер администрации в Вашингтоне победил оппонента Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом. Джо Байден, президент США

Ранее глава США уже допускал оговорку связанную с тем, что бензин на момент его вступления в должность стоил пять долларов. На самом деле рекорд по стоимости топлива был зафиксирован в начале лета. На день инаугурации средняя цена за галлон (3,785 литра) топлива в СГА была в два раза ниже.

Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком.

Фото и видео: Белый дом