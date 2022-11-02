Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Глава США извинился за оговорку.

Американский президент Джо Байден, выступая во вторник в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком. Инцидент произошел во время речи лидера Белого дома, посвященной экономическим мерам, которые предпринимают власти страны по решению существующих проблем.

Инфляция - это сейчас мировая проблема из-за войны в Ираке и последствий для нефти из-за действий России. Простите, война на Украине. Джо Байден, президент США

После оговорки политик поправил себя. Он объяснил аудитории, что подумал об Ираке, так как именно там умер один из его сыновей. на самом деле западные СМИ отметили, что сын Байдена - Бо действительно служил на Ближнем Востоке в 2008 и 2009 годах. Однако он скончался в возрасте 46 лет от рака мозга, когда был госпитализирован на территории США. Джо Байден допускал, что причиной развития опухоли могло стать воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе, которые располагались в Ираке.

Байден по ошибке назвал обрушившийся на США осенью ураган Иан" "Иваном".

Фото и видео: Белый дом