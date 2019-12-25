В США рассказали о проведенном телефонном разговоре с РФ.

Американский президент Джо Байден заявил, что хочет продолжить общение с Россией по вопросам кибербезопасности. Об этом во время телефонного брифинга с журналистами сообщил представитель администрации Вашингтона высокого ранга. В Белом доме полагают, что эффективность отношений с Москвой в данном вопросе покажет время, а процесс взаимодействия не будет иметь мгновенного эффекта.

Президент Байден действительно имел в виду то, что он сказал сразу после завершения саммита в Женеве, когда говорил о том, что наша оценка процесса и российских действий займет время и проявится со временем. Президент сказал шесть месяцев или больше. брифинг чиновника из Вашингтона

В президентской администрации напомнили, что 16 июня в Женеве состоялся разговор"больше, чем просто общение" между двумя лидерами. Вопрос кибербезопасности поднимался, так как он касается устойчивости США перед лицом хакерских атак. В частности, речь идет и о вызовах, связанных с криптовалютой.

Эксперт прокомментировал обвинения России в кибератаке на компании США.

Фото: Белый дом

