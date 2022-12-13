Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР

Глава США отдал приказ сбить китайский объект еще 1 февраля.

Американский президент Джо Байден заявил, что власти США "позаботятся" о ситуации вокруг метеорологического китайского зона, который несколько суток находится в воздушном пространстве страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с местными журналистами. Один из корреспондентов смог выкрикнуть вопрос к политику, когда тот находился на территории авиабазы Хэнкок в штате Нью-Йорк. СМИ попросили лидера Белого дома прокомментировать ситуацию с иностранным объектом над США.

Мы позаботимся об этом. Джо Байден, президент США

Напомним, что официальный представитель министерства по иностранным делам КНР выразила протест против нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Она пояснила, что китайский зонд случайно оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов. США сбили китайский аэростат в воздушном пространстве.

Фото и видео: YouTube / WKYC Channel 3