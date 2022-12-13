США сбили китайский аэростат в воздушном пространстве

Зонд находился над штатом Южная Каролина.

Американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, который несколько дней подряд находился в воздушном пространстве США. Местные телеканалы рассказали в прямом эфире о том, что в настоящее время специалисты занимаются работой по сбору обломков иностранного аппарата. Известно, что устройство-разведчик был поражен вблизи побережья штата Южная Каролина.

Напомним, что утром 4 февраля Пентагона рассказал, что над территорией США был замечен разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Метеорологический зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения воздушного шара отслеживались представителями Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Ранее Администрация США заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве. В связи с произошедшим белый дом и Госдеп отменили грядущий рабочий визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Пекин. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала Вашингтон не спекулировать на теме "аэростата-шпиона".

Пентагон заявил, что появление китайского зонда нарушает международное право.

Фото и видео: Telegram / BAZA