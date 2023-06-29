Байден заявил, что Путин проигрывает в Ираке

В Белом доме произошел очередной конфуз.

Известный своими оговорками американский президент Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке". Таким образом лидер Белого дома ответил на вопров местных журналистов о том, ослабил ли вооруженный мятеж руководство в Москве. Комментарий был дан политиком перед его отлетом в Чикаго.

Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома... Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Около недели назад глава государства перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. В апреле 2022 года Джо Байден перепутал Ирак и Иран, говоря о военной службе своего сына. Выступая в одном из баров в ирландском городе Дандолк, политик спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой на территории Ирландии британской военизированной организацией.

Байден публично признался в продаже многих государственных секретов.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Live