Конфуз произошел в рамках встречи с Нарендрой Моди.

Амреиканский президент Джо Байден сделал новое признание о своей политической карьере во время государственного визита индийского лидера Нарендры Моди в Вашингтон. Лидер Белого дома рассказал, что продал большое количество государственных секретов и других "важных вещей". Политик оконфузился во время публичного мероприятия. Он не знал, что встреча попадет на камеры СМИ. Западные журналисты также обратили внимание на реакцию иностранного гостя Моди, который, очевидно, не ожидал подобных признаний от своего американского коллеги.

Я продал немало государственных секретов и делился многими очень важными вещами. Джо Байден, президент США

Напомним, что главный бухгалтер украинской компании Burisma Energy, которая предлагала предоставить властям США убедительные доказательства совершения Джо и Хантером Байденами финансовых преступлений, была найдена мертвой. Женщина не успела дать показания. Ее супруг, Николай Лисин, умер ранее при неизвестных обстоятельствах.

Белый дом отказался комментировать сведения о причастности Байдена к бизнесу сына.

Фото и видео: Белый дом