Байден заблудился в собственном саду в Белом доме

Президенту США помог найти правильную дорогу охранник.

Американский президент Джо Байден заблудился в собственном саду, разбитого около Белого дома. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Daily Mail. Авторы статьи объяснили, что лидер страны потерял дорогу к своему рабочему кабинету после церемонии посадки деревьев на лужайку администрации Вашингтона. По завершению мероприятия политик изначально начал движение в одном направлении, но после резко остановился и начал спрашивать маршрут у службы охраны. После этого один из сотрудников указал главе США на правильное направление. Тогда Джо Байден воскликнул о том, что "хотел пойти другим путем". Охрана отметила, что политик волен идти туда и так, как захочет.

В социальных сетях распространились кадры данного инцидента. На них можно заметить "заблудившегося" американского лидера и его диалог с сотрудниками службы безопасности. Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории страны. Его оппоненты подозревают главу государства в проблемах с когнитивными способностями и умственном упадке.

Байден заявил, что продолжит добиваться снижения цен на бензин в стране.

Фото и видео: The Daily Mail