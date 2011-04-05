Политик рассказал о том, что стоимость на топливо в США снижается.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что продолжит добиваться снижения цен на бензин в стране. При этом глава государства вновь обвинил российское руководство в росте инфляции на территории США и увеличение стоимости на энергетические носители. Об этом политик рассказал на мероприятии, организованном Демократической партии. По мнению лидера Белого дома, при его администрации цены на топливо постепенно снижаются.

Мы знаем, что многие люди сталкиваются с проблемами из-за инфляции, которую подстегивает конфликт на Украине и глобальная пандемия. Это, конечно, нельзя назвать большим утешением, но у нас более низкие показатели инфляции. Джо Байден, президент США

Глава США добавил, что несмотря на проведение Россией специальной военной операции на Украине, цены на бензин в стране снизились на $1,2 текущим летом, а только за эту неделю они упали дополнительно на 10 центов. Джо Байден пояснил, что настаивает на том, чтобы местные нефтяные компании сделали так, чтобы более низкие цены барреля нефти отразились на стоимости товара для потребителей, которые они платят на АЗС.

Конгрессвумен Тенни: Байдена де-факто отстранили от власти, им управляет теневой персонал.

Фото и видео: YouTube / WUSA9