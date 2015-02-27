Конгрессвумен Тенни: Байдена де-факто отстранили от власти, им управляет теневой персонал

Клаудия Тенни поставила под сомнение когнитивные способности Джо Байдена.

Американский конгрессвумен Клаудия Тенни уверена в том, что президента Джо Байдена де-факто отстранили от власти, а самим политиком управляет теневой персонал или "теневое правительство". Соответствующее заявление законодатель из США сделала в эфире телеканала Fox News. По мнению политика, лидер Белого дома на самом деле страдает от серьезных когнитивных проблем.

Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним. Клаудия Тенни, конгрессвумен

Клаудия Тенни добавила, что считает Джо Байдена некомпетентным руководителем, который не способен выполнять "самую важную работу" в стране. Она призвала главу США пройти когнитивный тест для того, чтобы доказать свою дееспособность общественности.

Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье.

Фото и видео: FOX News