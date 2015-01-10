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Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье
Сегодня, 11:55
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Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье

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По словам американского лидера, лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за ним.

Президент США Джо Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

По словам американского лидера, лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за ним. Он считает, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть.

Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил, что отказ Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия многие сочтут ошибкой.

Фото: marca.com

Теги: беспокойство, джо байден, здоровье, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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