По словам американского лидера, лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за ним.

Президент США Джо Байден признал, что общественность вправе беспокоиться за его здоровье. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

По словам американского лидера, лучший способ вынести суждение – это понаблюдать за ним. Он считает, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть. Джо Байден, президент США

Ранее Байден заявил, что отказ Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия многие сочтут ошибкой.

Фото: marca.com