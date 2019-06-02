Байден: отказ Трампа давать показания по делу о штурме Капитолия многие сочтут ошибкой

Глава США рассказал о том, что его предшественнику следует уважать Конгресс.

Большая часть американского населения может расценить как ошибку, если бывший президент США Дональд Трамп откажется давать показания по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года Об этом заявил нынешний глава администрации Белого дома Джо Байден в интервью журналистам с местного телеканала MSNBC.

Часть из них может сказать, что это великолепно, но большая часть может сказать, что это было ошибкой. Джо Байден, президент США

Напомним, что издание The Washington Post сообщила, что специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, которые расследует штурм Капитолия, еще 21 октября направил Дональду Трампу официальную повестку с требованием передать документы и ответить на вопросы законодателей. Отказ от данной процедуры станет неуважением к Конгрессу, после чего политику могут предъявить обвинения. Ранее бывшим помощникам Дональда Трампа также предъявили обвинения за отказ выполнить требования комитета.

Байден пообещал наложить вето на любой закон, запрещающий аборты в США.

Фото и видео: YouTube / MSNBC