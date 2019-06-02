Байден пообещал наложить вето на любой закон, запрещающий аборты в США

Американский президент Джо Байден пообещал наложить вето на любой закон, запрещающий аборты на территории США. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью журналистам местного телеканала MSNBC. о словам главы государства, конгрессменам, которые поддерживают противоположные инициативы, придется сильно постараться для того, чтобы сделать вне закона право женщин на собственный выбор. Политик надеется, что большинству оппозиционно настроенных к действующей власти в Белом доме, не удастся поддержать запрет на прерывание беременности.
Наложу вето на все, что республиканцы сделают.
Джо Байден, президент США
Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах.
Фото и видео: YouTube / MSNBC
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