Байден пообещал наложить вето на любой закон, запрещающий аборты в США

Глава США не думает, что конгрессмены-республиканцы добьются своей цели.

Американский президент Джо Байден пообещал наложить вето на любой закон, запрещающий аборты на территории США. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью журналистам местного телеканала MSNBC. о словам главы государства, конгрессменам, которые поддерживают противоположные инициативы, придется сильно постараться для того, чтобы сделать вне закона право женщин на собственный выбор. Политик надеется, что большинству оппозиционно настроенных к действующей власти в Белом доме, не удастся поддержать запрет на прерывание беременности.

Наложу вето на все, что республиканцы сделают. Джо Байден, президент США

Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах.

Фото и видео: YouTube / MSNBC