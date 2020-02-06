Байден заявил о намерении вновь участвовать в президентских выборах

Формального решения политик еще не принял.

Американский президент Джо Байден заявил о своем намерении вновь участвовать в президентских выборах в США, который пройдут в стране в 2024 году. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для журналистов местного телеканала MSNBC. Политик добавил, что формального решения о том, чтобы баллотироваться на второй срок, он не принял.

Я еще не принял формального решения, но таково мое намерение - намерение вновь участвовать в выборах. И у нас есть время на то, чтобы принять это решение. Джо Байден, президент США

После этого корреспондент СМИ поинтересовался у 79-летнего Джо Байдена о том, что об этом думает его супруга - доктор Джилл Байден.

Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход.

Фото и видео: YouTube / MSNBC