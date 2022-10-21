Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход

Джо Байден странно повел себя на выступлении в штате Пенсильвания.

Американский президент Джо Байден растерялся после выступления в Питтсбурге штата Пенсильвания и не смог сразу найти выход со сцены. Этот конфуз опубликовали журналисты с местного телеканала Fox News. Известно, что 20 октября глава государства выступал на мероприятии с речью о строительстве и восстановлении гражданской инфраструктуры. Политик обратился к жителям региона, в котором около девяти месяцев назад произошло обрушение моста. В результате трагедии пострадали девять человек.

В конце выступления Джо Байден отошел от трибуны и развернулся в противоположную от лестницы сторону. Спустя несколько секунд лидер Белого дома стал растерянно оглядываться по сторонам, жестикулировать и что-то произносить вслух. После этого он повернулся и направился к выходу.

Байден назвал Трасс "хорошим партнером" для США по Украине и России.

Фото и видео: FOX News