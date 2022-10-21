Байден назвал Трасс "хорошим партнером" для США по Украине и России

Глава США оценил отставку британского премьер-министра.

Американский президент Джо Байден назвал бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс "хорошим партнером" для США по Украине и России. При этом глава государства не считает, что события в Соединенном королевстве способны негативно сказаться на экономической ситуации, которая складывается в США.

Послушайте, она была хорошим партнером по России и Украине. И британцы решат свои проблемы. Она была хорошим партнером. Джо Байден, президент США

Политик отрицательно ответил на вопрос о том, влияют ли события в Великобритании на США. Напомним, что глава британского правительства 20 октября объявила о своей отставке с должности. Элизабет Трасс руководила правительством 45 дней. Чиновница заметила, что выборы нового лидера правящей Консервативной партии, который автоматически станет премьером страны, завершатся "в течение следующей недели".

Фото: YouTube / The Union Herald

Видео: YouTube / The Guardian