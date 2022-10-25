Байден во время выступления случайно назвал Харрис "замечательным президентом"

Глава США шутливо "сократил" года для Камалы Харрис.

Американский президент Джо Байден во время выступления случайно назвал вице-президента США Камалу Харрис "замечательным президентом". Очередной конфуз произошел во время торжественного мероприятия в Белом доме.

…Несколько дней назад у Камалы был день рождения. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения замечательного президента. Джо Байден, президент США

Напомним, что на самом деле Камале Харрис исполнилось 20 октября 58 лет. Американский президент, 79-летний Байден нередко допускает в выступлениях различные оговорки и словесные ляпы.

Байден заблудился в собственном саду в Белом доме.

Фото и видео: Белый дом