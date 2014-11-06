Президент США кратко прокомментировал позицию властей Вашингтона.

Американский президент Джо Байден выступил против включения России в американский список стран-спонсоров терроризма. Соответствующее краткое заявление глава государства сделал в рамках ответа на вопрос журналистов из пула Белого дома. После этого политик улыбнулся СМИ и не стал отвечать ни на какие другие вопросы.

Нет. Джо Байден, президент США

Власти США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно скажется на международном зерновом соглашении. Об этом ранее уведомил представитель американского Государственного департамента Джим О"Брайен.

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Фото: Белый дом