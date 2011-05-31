Глава США публично вытер нос, пока его благодарили.

Американский президент Джо Байден решил высморкаться в ходе совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, пока иностранный гость в этот момент благодарил его за введенные антироссийские санкции. При этом власти США расширили ограничения против Москвы, внеся в соответствующий список более 200 компаний и 23 физических лица. В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций. В этот момент американский лидер достал салфетку и начал сморкаться.

Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден.

Фото и видео: Белый дом