Возможности США поддерживать Украину стремительно кончаются, заявил Байден

Глава США призвал Конгресс дать для ВСУ новые денежные средства.

Американские власти продолжат поставлять оружие Вооруженным силам Украины до того момента, пока есть такая возможность. Однако в отсутствии дополнительной помощи со стороны Конгресса США денежные средства на эту задачу стремительно заканчиваются. Соответствующее заявление сделал президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, проведенной по результатам рабочей встречи в Вашингтоне.

Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу. Джо Байден, президент США

Известно, что в рамках одобренного во вторник нового пакета помощи американцы направят Украине боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды для артиллерии. Политик пообещал Владимиру Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины. Он заметил, что обе партии в Конгрессе по-прежнему поддерживают Украину, несмотря на мнение отдельных противящихся этому членов Республиканской партии.

Байден: мнения республиканцев по Украине не отражают общую позицию США.

Фото и видео: Белый дом