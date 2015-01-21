Глава США оценил обсуждения по дополнительной поддержке ВСУ с конгрессменами.

Американский Конгресс сохраняет мощную двухпартийную поддержку киевского режима, а мнения противящихся ей членов Республиканской партии не отражают ни общую позицию, ни позицию их движения. Такое мнение высказал глава государства Джо Байден, выступая перед журналистами в Вашингтоне в рамках совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Иностранный политик заметил, что его администрация все еще ведет переговоры с законодателями относительно вопроса выделения дополнительного финансирования, направленного на оказание поддержки для ВСУ.

Есть небольшое число республиканцев, которые не поддерживают выделение помощи Украине, однако, на мой взгляд, их позиция не отражает мнение большинства. Не стану давать обещаний, но я надеюсь на то, что нам удастся этого добиться. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: Белый дом