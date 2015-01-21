Байден назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени

Глава США не смог назвать сроки для Киева.

Американский президент Джо Байден на пресс-конференции с журналистами в Белом доме по результатам встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выразил уверенность в том, что нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, кроме как самого времени вступления страны в Североатлантический военный альянс. Политик отметил, что для вступления в блок Киеву Украине необходимо будет получить поддержку всех членов НАТО и выполнить требуемые условия. Глава государства добавил, что этот шаг остается делом времени.

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Фото и видео: YouTube / MSNBC