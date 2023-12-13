Байден: США не знают, есть ли заложники в затапливаемых Израилем туннелях

В Вашингтоне оценили операцию Израиля в палестинском анклаве.

Американские власти не знают, находится ли кто-то из заложников в затапливаемых еврейским государством туннелях палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Соответствующее заявление глава государства Джо Байден сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ранее местная газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации рассказала читателям о том, что Израиль начал закачивать морскую воду в систему подземных туннелей в анклаве на Ближнем Востоке. Предположительно, эти туннели могут использоваться боевиками палестинского движения ХАМАС. Согласно оценкам израильских военных, подобная операция может занять несколько недель.

Существуют оценки, что в туннелях нет заложников, однако в действительности я этого не знаю. Джо Байден, президент США

Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / MSNBC