Байден выразил опасения из-за близости "ядерной войны"

В США призвали Путина не пытаться доминировать.

Американский президент Джо Байден выразил опасения из-за близости "полномасштабной ядерной войны". На пресс-конференции в Белом доме глава государства рассказал о собственной надежде на то, что российский коллега Владимир Путин понимает и осознает существующую мировую угрозу. Сам Байден обеспокоен вероятностиью втягивания Североатлантического военного альянса в возможный вооруженный конфликт на территории Украины.

Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, — ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля. Джо Байден, президент США

Лидер США полагает, что в настоящее время Россия и ее президент находятся не в самой лучшей позиции для того, чтобы предпринимать попытки мирового доминирования.

Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс 2022 года могут быть оспорены.

Фото и видео: Белый дом

