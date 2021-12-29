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Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс 2022 года могут быть оспорены

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Президент США призвал принять реформу избирательного права.

Американский президент Джо Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс 2022 года могут быть оспорены в том случае, если страна примет реформу по избирательному праву. Такой позицией глава государства поделился с журналистами во время выступления в Белом доме. Он напомнил, что голосование за места состоится в ноябре 2022 года. Во время пресс-конференции журналисты задали вопрос политику  о том, существует ли вероятность признания итогов выборов в Конгресс недействительными.

Да, я думаю, что их легко могут признать недействительными. Представьте, если бы Трампу удалось убедить Пенса не утверждать (6 января 2021 года) результаты голосования выборщиков.

Джо Байден, президент США

Байден полагает, что в случае повторения истории от властей может потребоваться пересчет голосов и исключения бюллетеней, которые "засчитывать нельзя". Однако оспаривать итоги выборов можно только в случае принятия реформы.

Напомним, что американская Палата представителей Конгресса США одобрила внесенный демократами законопроект об изменении избирательного права. Однако сейчас считается, что у документа практически нет возможности найти поддержку в Сенате. Против закона выступают представители республиканской партии.

Байден прокомментировал тему пустых полок в магазинах США.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, джо байден, избирательное право, конгресс, парламентские выборы, реформы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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