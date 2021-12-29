Байден прокомментировал тему пустых полок в магазинах США

В США не видят опасности для национальной экономики из-за "омикрона".

Американский президент Джо Байден прокомментировал тему пустых полок в местных магазинах. Заявление глава государства сделал во время пресс-конференции в Белом доме. Политик заверил соотечественников в том, что в стране наблюдается лишь незначительная проблема с поставками продовольствия и товаров. При этом спикер уверен в том, что значительных проблем США избежали благодаря мерам, предпринятым действующей администрацией Вашингтона.

COVID-19 имел глобальное воздействие на экономику. Когда фабрика закрывается в одной части мира, происходит нарушение поставок в магазины, дома, компании по всему миру. Джо Байден, президент США

Он напомнил, что ранее чиновники делали мрачные прогнозы относительно экономического кризиса, вызванного нарушением в цепочке поставок в период праздничного январского периода. Однако 99% посылок оказались доставлены вовремя. Байден подчеркнул, что на самом деле ситуация с поставками практически не изменилась по сравнению с допандемийным периодом, хотя по телевидению регулярно демонстрируются пустые полки магазинов. Политик привел статистику о том, что склады в торговых сетях заполнены на 89%. До пандемии этот показатель приравнивался к 91%.

США не собираются возвращаться к локдаунам из-за "омикрона".

Фото и видео: Белый дом