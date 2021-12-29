Джо Байден оценил риск для США из-за угрозы южноафриканского варианта ковида.

Американский президент Джо Байден заявил, что США не собираются возвращаться к локдаунам из-за "омикрона". Об этом глава государства рассказал журналистам в рамках пресс-конференции в Белом доме. Политик не видит необходимость возвращаться к практике закрытия учреждений, в том числе и школ из-за распространения нового варианта коронавирусной инфекции, пришедшего из Южной Африки.

В итоге по COVID-19 мы находимся в лучшем положении, чем были до сих пор, явно лучше, чем год назад. Мы не собираемся возвращаться к локдаунам. Мы не собираемся возвращаться к закрытию школ. Школы должны быть открыты. Джо Байден, президент США

Лидер США напомнил о том, что Вашингтон выделил 130 млрд долларов на принятие мер по борьбе с распространением ковида в учебнвх заведениях. К данной сумме позже было добавлено еще 10 млдр долларов, необходимые на организацию ПЦР-тестирования в школах. На данный момент не все учреждения освоили данные деньги.

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом.

Фото и видео:

