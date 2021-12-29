Президент США рассказал о катастрофе для России.

Американский президент Джо Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом. Такое завление глава страны сделал на пресс-конференции в Белом доме. Политик выступил перед журналистами с вопросом о возможной агрессии РФ на территорию Киева. По мнению спикера, такое решение для Москвы станет катастрофичным, так как партнеры Вашингтона готовы нанести значительный урон по национальной экономике РФ. При этом сейчас нельзя говорить о том, что страны НАТО не примут единую позицию по поводу ответных действий на агрессию со стороны РФ против Украины.

Если они совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России. У нас были очень откровенные дискуссии, между Владимиром Путиным и мной. Идея о том, что НАТО не будет едино. Я не знаю. Почему? Джо Байден, президент США

Президент уточнил, что Россия заплатит большую цену, если вторгнется на территорию соседнего государства. В частности, экономическая система будет неспособна проводить денежные операции с американской валютой.

Салливан заявил, что США жестко ответят в случае размещения российских войск в Латинской Америке.

Фото и видео: Белый дом