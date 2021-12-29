Салливан заявил, что США жестко ответят в случае размещения российских войск в Латинской Америке

По его словам, санкции являются доступным инструментом против Москвы.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что США дадут решительный ответ в случае, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности

Салливан также рассказал о рычагах против России в случае эскалации на Украине. Он подчеркнул, что частью доступного инструментария являются санкции против Москвы. При этом другие рычаги есть у Вашингтона, которые касаются интересов и возможностей в сфере безопасности России.

Ранее в МИД России заявили, что закон о национальном сопротивлении может усилить дестабилизацию на Украине.

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