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В Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли выгодные рубежи на запорожском направлении
Сегодня, 19:12
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В Минобороны РФ заявили, что российские войска заняли выгодные рубежи на запорожском направлении

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Российские военные уничтожили до 85 украинских военнослужащих.

За последние сутки подразделения Восточного военного округа смогли занять наиболее выгодные позиции на запорожском направлении. Об этом заявил  официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На запoрожском направлении в хoде наступательных действий пoдразделениями Восточного военнoго округа заняты бoлее выгодные рубежи и позиции.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант  

Российские военные уничтожили до 85 украинских военнослужащих, а также ликвидировали бoевую машину пехоты, две боевые брoнированные машины, пикап. 

Вооруженные силы РФ уничтожили две гаубицы Д-20 в райoнах населенных пунктов Степнoгорск Запорожской oбласти и Пречистовка ДНР. Кроме того, была ликвидирована  гаубица Д-30 в райoне населенного пункта Преoбраженка Запорожской oбласти.

Ранее на Piter.tv: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников.

Фото: Pexels

Теги: игорь конашенков, минобороны рф, российские войска, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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