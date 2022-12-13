Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное (ЛНР), Урожайное, Новомайорское (ДНР), Приютное (Запорожская область) и Очаковское (Херсонская область). Также был сбит самолет Су-25 в районе Антоновки (ДНР).
Конашенков добавил, что российские ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и ракету HARM.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении
Видео: Минобороны России
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