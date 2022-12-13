Минобороны РФ: российские ПВО сбили девять украинских беспилотников

Также был сбит самолет Су-25.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Змиевка, Владимировка, Краснореченское, Ягодное (ЛНР), Урожайное, Новомайорское (ДНР), Приютное (Запорожская область) и Очаковское (Херсонская область). Также был сбит самолет Су-25 в районе Антоновки (ДНР).

Конашенков добавил, что российские ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и ракету HARM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили свыше 50 украинских боевиков на Купянском направлении

Видео: Минобороны России