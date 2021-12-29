МИД России: закон о национальном сопротивлении может усилить дестабилизацию на Украине

Украинский закон о национальном сопротивлении может привести к еще большей дестабилизации обстановки в стране и полному хаосу. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Закон, о котором идет речь, вступил в силу 1 января. Он предполагает широкое привлечение украинцев к обеспечению военной безопасности республики и "нанесению потерь противнику". Граждан собираются привлекать к прохождению военной подготовки в мирное время.
По мнению Захаровой, данный закон позволяет "плохо контролируемым властями националистам" заполучить оружие.
К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, - к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и, вообще, к полному хаосу.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Она напомнила, что в середине января в Украине вступит в силу закон об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного, согласно которому газеты и журналы в этой стране должны будут издаваться на украинском языке. По мнению Захаровой, "это уже попахивает настоящими репрессиями".
Ранее Захарова назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" популизмом.
Видео: МИД РФ
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