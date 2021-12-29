МИД России: закон о национальном сопротивлении может усилить дестабилизацию на Украине

По словам Марии Захаровой, это приведет к "резне и, вообще, к полному хаосу".

Украинский закон о национальном сопротивлении может привести к еще большей дестабилизации обстановки в стране и полному хаосу. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Закон, о котором идет речь, вступил в силу 1 января. Он предполагает широкое привлечение украинцев к обеспечению военной безопасности республики и "нанесению потерь противнику". Граждан собираются привлекать к прохождению военной подготовки в мирное время.

По мнению Захаровой, данный закон позволяет "плохо контролируемым властями националистам" заполучить оружие.

К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, - к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и, вообще, к полному хаосу. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она напомнила, что в середине января в Украине вступит в силу закон об обеспечении и функционировании украинского языка как государственного, согласно которому газеты и журналы в этой стране должны будут издаваться на украинском языке. По мнению Захаровой, "это уже попахивает настоящими репрессиями".

Ранее Захарова назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" популизмом.

Видео: МИД РФ