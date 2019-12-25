Закон вступит в силу с 2022 года.

Верховная Рада приняла закон о национальном сопротивлении. На пленарном заседании депутаты поддержали документ, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский. Известно, что украинское национальное сопротивление будет составляющей комплексной обороны государства. Оно предусматривает проведение в мирное время, а также в особый период мероприятий для максимального привлечения граждан к обеспечению обороны Украины.

Руководство национальным сопротивлением возьмет на себя командование Вооруженных сил через главу территориальной обороны ВСУ. Подготовкой граждан к участию в сопротивлении будет заниматься правительство Украины. В документе прописан порядок формирования и комплектования военных частей, добровольческих подразделений , полномочия сил безопасности и обороны, органов государственной и местной власти.

Закон вводится в действие с 1 января 2022 года.

Депутаты от партий Зеленского и Тимошенко подрались в зале Рады.

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