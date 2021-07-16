Депутаты от партий Зеленского и Тимошенко подрались в зале Рады

Конфликт возник между "Батькивщиной" и "Слугой народа".

Депутаты от партий Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко подрались в зале Верховной Рады. Инцидент произошел во время пленарного заседания 15 июля. Конфликт возник между представителем политического движения "Батькивщина" Николаем Сольским и парламентарием от "Слуги народа" Вадимом Ивченко.

Изначально депутаты разговаривали друг с другом на заседании. После этого член партии "Батькивщина" ударил оппонента от правящей политической партии кулаком по лицу. Для того, чтобы разнять политиков вмешались третьи лица. После этого участники драки угомонились. Причина произошедшего СМИ неизвестна.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада заслушала отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На заседании будет рассмотрена кандидатура Монастырского, который может занять пост главы МВД вместо отправленного в отставку Арсена Авакова.

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