Виктор Суслов прокомментировал закон о рынке земли, вступивший в силу с 1 июля.

Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли. Об этом в эфире местного телеканала "Первый независимый" рассказал экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Эксперт оценил открытия рынка земли, которое, по словам Суслова будет грозить Киеву потерей контроля над экспортом сельскохозяйственной продукции.

Государство утратит во многом контроль над политикой в этой сфере. То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации. Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины

Чиновник заметил, что зарубежные компании смогут чаще и активнее вмешиваться в определении украинской политики. Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла государству потерю 72% территорий из-за открытия рынка земли. Депутат считает, что принятый Верховной Радой закон дал право банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственной землей, а также эксплуатировать ее "хищнически". Закон вступил в силу с 1 июля.

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Видео: Telegram / 112 Украина