"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам

Депутат Верховной Рады раскритиковала решение Зеленского по вопросу земли.

"Начинается расправа": Юлия Тимошенко обратилась к украинцам. Выступление политика, сделанное в Верховной Раде, опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel. Лидер партии "Батькивщина" заметила, что местные власти разрешили зарубежным кредитным организациям владеть национальными сельскохозяйственными землями. При этом она уточнила, что "у крестьян начнут отбирать землю".

Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю. Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Юлия Тимошенко, украинский политик

По мнению депутата парламента, президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные значимые для государства решения только после волеизъявления народа. Тимошенко рассказала, что формирование инициативной группы по проведению "земельного референдума" было сорвано. Политик полагает, что граждан страны превратили в рабов, а сейчас иностранцы продолжают пользоваться украинскими ресурсами без ведома народа. Глава партии "Батькивщина" планирует оспорить постановление ЦИК об отказе в регистрации группы по "земельному" референдуму.

Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик.

Видео: YouTube / RadaTVchannel