Украинский политик прокомментировала рост тарифов на ЖКХ.

Юлия Тимошенко заявила, что украинцев загнали в тупик из-за тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Такой информацией глава местной политической партии "Батькивщина" сообщила депутатам в рамках выступления в Верховной Раде.

Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять...Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня – тарифы. Юлия Тимошенко, украинский политик

Депутат заметила, что правительство Киева сейчас не стесняется анонсировать дальнейшее повышение тарифов на ЖКХ. При этом с первого января текущего года в стране подорожал газ. Ранее власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В регионах это привело к масштабным протестным акциям.

Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со "Слугой народа".

Фото: YouTube/112 Украина

