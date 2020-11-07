Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со "Слугой народа"

Переговоры ведутся с 2020 года.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила телеканалу "Украина 24" о готовности войти в коалицию с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом политик сообщила местным журналистам, добавив, что на данный момент активных переговоров об этом нет.

Напомним, что недавно депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец объяснил, что с 2020 года Тимошенко и Зеленский обсуждают возможность коалиции в Верховной Раде. Первый заместитель руководителя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко 15 марта напомнил, что официальный предложений от "Батькивщины" по работе в новом формате не поступали.

Могу сказать, что определенное время переговоры шли. Я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остается у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины… Я думаю, что активных переговоров нет. Юлия Тимошенко, глава партии "Батькивщина"

Тимошенко добавила, что "Батькивщина" и она лично готовы помогать власти "возрождать" государство.

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