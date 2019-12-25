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На Украине сравнили состояние сел с разрухой после войны
Сегодня, 10:17
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lesjasap

На Украине сравнили состояние сел с разрухой после войны

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Виктор Гончаренко назвал виновного в разрушении сельской инфраструктуры на Украине.

На Украине сравнили состояние сел с разрухой после войны. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации фермеров и частных земледельцев Виктор Гончаренко в эфире YouTube-канала. Эксперт сравнил условия в современных деревнях с теми, которые наступили после завершения боев в ходе Второй мировой войны и немецкой оккупации. Информацией специалист поделился на круглом столе, посвященному проведению земельной реформы.

На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты.

Виктор Гончаренко, вице-президент Ассоциации фермеров Украины

Эксперт подчеркнул, что ситуация сложилась из-за того, что крупные местные агропромышленные холдинги "выжали" небольшие хозяйства, а также лиц неукраинской национальности. Гончаренко добавил, что эти компании смогли разобрать профильную инфраструктуру "по кирпичикам". 

Украинского журналиста возмутило нежелание жителей Донбасса быть украинцами.

Фото: Pixabay.com

Теги: виктор гончаренко, вторая мировая война, земельная реформа
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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