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Украинского журналиста возмутило нежелание жителей Донбасса быть украинцами

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По его словам, они приносят на Украину особенности российского народа.

Украинский журналист Остап Дроздов возмутился нежеланием жителей Донбасса быть украинцами. Об этом он заявил в эфире "4 канала".

По его словам, что жители востока Украины привозят с собой "все привычки русифицированного, колонизированного субъекта" и экстраполируют их на Украине.

Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют"

Остап Дроздов, украинский журналист

Он также привел в пример свою знакомую, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам, "все делают русским". Также Дроздов  называл украинцев "паскудными и орусевшими", а президента Украины "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".

Ранее Украине предрекли "бессмысленный и беспощадный" бунт.

Видео: Youtube/4 канал

Теги: жители донбасса, остап дроздов, украина
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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