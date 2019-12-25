Валентин Землянский считает, что украинцы выйдут на улицы из-за ситуации в социальной и экономической сферах.

Украине предрекли "бессмысленный и беспощадный" бунт. Об этом в эфире телеканала "НАШ" сообщил эксперт Валентин Землянский. Он заявил, что в стране фиксируется ухудшение экономической и социальной ситуации. Аналитик заметил, что уже" давно нет речи" о достоинстве.

Вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на "майдане", в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению Валентин Землянский, украинский эксперт

Специалист полагает, что население Украины перестало верить в "майданы", но при этом в стране осталось мало политиков, которые себя не дискредитировали, а также с которыми граждане готовы выйти на протест. В случае выхода людей на улицу, по словам Землянского, произойдет бунт, который "сметет все и вся". Эксперт уверен, что население не будет разбираться кто и в каком правительстве работал и при каком президенте трудился.

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