Погребинский заявил о "сокрушительном ударе" России по Украине без перехода границы

Политолог объяснил, как РФ может нанести Киеву поражение.

Военный эксперт Михаил Погребинский заявил о "сокрушительном ударе" России по Украине без перехода государственной границы. По мнению аналитика, Минобороны РФ не придется вводить войска на территорию соседнего государства, чтобы нанести поражение Киеву за счет ракетных ударов. Такое заявление специалист сделал в интервью для "ПолитНавигатора".

Самый естественный вариант у России – это просто ждать, пока наши руководители нас всех угробят. И тогда просто вместе с США, Европой решать, что делать с этой пустыней. Михаил Погребинский, политолог

Эксперт полагает, что Украину можно будет "взять голыми руками" в любой удобный момент. Он объяснил, что в настоящее время основной проблемой для страны является отсутствие "вменяемой" политической элиты, а также экономика, которая находится в упадке.

Украинский политолог рассказал о "выговоре" Байдена Зеленскому.

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