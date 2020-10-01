Украинский журналист рассказал о нежелании соотечественников воевать за свою страну

Он считает, что жители Украины в возрасте 16-30 лет предпочли бы уехать из страны в случае войны.

Украинские журналист Станислав Безушко считает, что украинцы не хотят идти в армию, а в случае войны предпочтут уехать из страны. Об этом он говорит в статье издания Zaxid.net.

Безушко напомнил также о казусе с депутатом партии "Слуга народа" Анной Колесник, которая во время выступления глава ВСУ Руслана Хомчака отправила в мессенджере сообщение со словами "нужно валить из страны".

Журналист считает, что эту фразу часто можно услышать даже от патриотически настроенных украинцев. Однако чаще всего, по мнению Безушко, ее употребляют молодые люди 16-30 лет, которые считают, что в случае войны надо покидать страну.

Автор статьи считает, что демотивацией этих слоев населения занимается власть Украины и лидеры мнений. По его словам, слова о целостности и безопасности страны стали лишь политическим инструментом для корыстных целей.

Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко. Станислав Безушко, украинский журналист

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