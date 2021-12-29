Захарова назвала слова Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" популизмом

Киев пытается продолжать выставить Москву стороной конфликта на Донбассе с целью "оправдать свое бездействие", считают в МИД РФ.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к саммиту "нормандской четверки" являются популистскими. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По мнению дипломата, властям этой страны первоначально необходимо выполнить договоренности, достигнутые ранее. В настоящее же время, отметила Захарова, Киев пытается продолжать выставить Москву стороной конфликта на Донбассе с целью "оправдать свое бездействие".

Мы уже неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить и домашнюю работу, и теперь уже работу над ошибками, то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она считает, что такие участники "нормандской четверки" как Германия и Франция вместо того, чтобы указать Киеву на важность исполнения минских соглашений, только потакают Киеву в бездействии в вопросах востока Украины.

Ранее в МИД Франции сообщили, что "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние. Основные темы для переговоров – обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

Видео: МИД РФ