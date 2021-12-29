МИД Франции: "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние

Среди основных вопросов отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.

"Нормандский формат" возвращается в рабочее состояние. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания.

Основные темы для переговоров – обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса. Ле Дриан указал на особую важность возвращения к этим вопросам.

Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал. Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

По его словам, Франция выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.

Ранее посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате".

Видео: Assemblée nationale