МИД Франции: "нормандский формат" возвращается в рабочее состояние

"Нормандский формат" возвращается в рабочее состояние. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего выступления в комиссии по иностранным делам Национального собрания.
Основные темы для переговоров – обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса. Ле Дриан указал на особую важность возвращения к этим вопросам.
Нормандский формат был продолжительное время в нерабочем состоянии, но сейчас он вновь заработал.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции
По его словам, Франция выступает за "серьезный и требовательный диалог" с Россией.
Ранее посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате".
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