Оксана Маркарова полагает, что США уже участвуют в обсуждении ситуации на Донбассе.

Посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате". Такое заявление дипломат Оксана Маркарова сделал в интервью местному изданию LB.ua. По словам специалиста, участие Киева в различных международных форматах по урегулированию конфликта на Донбассе сложный процесс с точки зрения дипломатии. Она уверена, что на данном этапе проще создать новый формат работы. При этом Вашингтон уже сейчас считается активным участником по ситуации.

Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать: проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы. Оксана Маркарова, посол Украины в США

Эксперт заметила, что реальность такова, что Вашингтон уже стал активным участником переговорного процесса. Ранее состоялись встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Также американцы организовали визит в Москву помощницы государственного секретаря Карен Донфрид.До этого состоялся приезд в РФ директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Посол Украины в США: Киев добивается получения военной помощи.

Фото: lb.ua