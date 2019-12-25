Посол Украины в США: Киев добивается получения военной помощи

Оксана Маркарова рассказала о приоритетах в помощи со стороны США.

Посол Украины в США заявила, что Киев добивается получения военной помощи. Оксана маркарова дала интервью местному изданию LB.ua. По данным дипломата, сейчас официальные власти активно ведут работу по предоставлению стране избыточного американского вооружения и боевой техники. Маркарова заметила, что среди приоритетных направлений сотрудничества С Вашингтоном Киев видит стандартную помощь, выделенную государственным бюджетом а также специальная, направленная по указу президента Джо Байдена.

Так называемое избыточное оборонное оборудование, например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу. Оксана Маркарова, посол Украины в США

Напомним, что в Foreign Policy рассказали о том, что Украина добивается получения дополнительного оборудования США, которое ранее предназначалось Афганистану до прихода к власти движения "Талибан"*(запрещенная на территории РФ террористическая организация). В СМИ уточнили, что при этом Белый дом стремится не провоцировать Москву и планирует "переориентировать" оружие на угрозу, которая сейчас исходит от Китая.

Посол России в Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока-2".

Фото: lb.ua